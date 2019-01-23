Son Dakika Haberleri: Sarıgül'den İstifa Açıklaması

Sarıgül'den İstifa Açıklaması

1 saat önce

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, istifanın ardından ilk kez İHA'ya konuştu.

Sarıgül'den İstifa Açıklaması, System.String[]
CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, istifanın ardından ilk kez İHA'ya konuştu. Sarıgül, "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım" dedi.

Gazeteci Süleyman Özışık'ın hayatını kaybeden babası Seyyid Tahir Özışık'ın Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Mustafa Sarıgül, istifanın ardından ilk kez konuştu. İHA'ya konuşan Mustafa Sarıgül, "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:35 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Sarıgül, Güncel
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