Sarıgül'den İstifa Açıklaması
1 saat önce
CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, istifanın ardından ilk kez İHA'ya konuştu.
CHP
'den istifa eden Mustafa Sarıgül
, istifanın ardından ilk kez İHA'ya konuştu. Sarıgül, "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım" dedi.
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Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Mustafa Sarıgül, istifanın ardından ilk kez konuştu. İHA'ya konuşan Mustafa Sarıgül, "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağım" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:35 Kaynak: İHA
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