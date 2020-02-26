Sarıkamış şehitleri, Kağıthane'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış şehitleri, Kağıthane'de anıldı - Son Dakika

Sarıkamış şehitleri, Kağıthane'de anıldı

6 saat önce

Kağıthane Belediyesi, 1914'te Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan Mehmetçikleri anmak için bir program düzenledi.

Sarıkamış şehitleri, Kağıthane'de anıldı, System.String[]

Kağıthane Belediyesi, 1914'te Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan Mehmetçikleri anmak için bir program düzenledi.


Gültepe Kültür Merkezinde düzenlenen Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı saygı duruşu ve Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlarken; özel film gösterimi, ezgiler ve ardından ise kum sanatçısının şehitler için yaptığı özel sunumla son buldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in de katıldığı anma törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Anma programında sanatçılar Recep Ergül, Ercan Şimşekoğlu, Gökmen Dursunoğlu, Selahattin Akarsu, Salih Turhan, Arzu Akça ve Amir Ateş gibi isimler en sevilen eserleriyle sahne aldı. Kum Sanatçısı Ömer Faruk Elmas da Sarıkamış Harekatı'nı konu alan özel bir kum sanatı gösterimi sergiledi. Programın sonunda Başkan Mevlüt Öztekin, tüm sanatçılarla birlikte Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.


Aradan 100 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen Sarıkamış'ta yaşanılanların acısının hala taze olduğunu vurgulayan Başkan Öztekin, "Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onların bizlere emanet ettiği bu vatanı gözümüz gibi koruyacağız. Şu an torunları İdlib'te büyük bir kahramanlık örneği sergiliyor. Hem kendi vatanlarını, hem de Müslüman kardeşlerinin yurtlarını koruyorlar. Kahraman askerlerimize bu gece vesilesiyle selam ve dualarımızı iletiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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