Satrançta Şampiyon Menteşe Belediyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Satrançta Şampiyon Menteşe Belediyespor - Son Dakika Spor

Satrançta Şampiyon Menteşe Belediyespor

6 saat önce

Menteşe Belediyespor Satranç Takımı 2020 Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasında U12 Kadınlar, U18 Kadınlar ve U18 Genel kategoride il birincisi oldu.

Satrançta Şampiyon Menteşe Belediyespor, System.String[]

Menteşe Belediyespor Satranç Takımı 2020 Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasında U12 Kadınlar, U18 Kadınlar ve U18 Genel kategoride il birincisi oldu.


Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapılan 16 takım ve 75 sporcunun katıldığı şampiyonada Muğla birincisi olan Menteşe Belediyespor Satranç Takımı, 5-11 Nisan tarihleri arasında Karaman'da yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonasında Muğla'yı temsil edecekler.


Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "2020 Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasında U12 Kadınlar, U18 Kadınlar ve U18 Genel kategoride İl birincisi olan satranç sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımız, 5 -11 Nisan tarihleri arasında Karaman'da yapılacak Türkiye Satranç Şampiyonasında İlimizi temsil edecekler. Satranç sporcularımızın şampiyonada ilimizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum." dedi.


Turnuva sonunda birinci olan Menteşe Belediyespor satranç sporcuları U12 Kadınlar kategorisinde Elvin Naz Karamersin, Reyhan Türkoğlu, U18 Kadınlar kategorisinde Bengi Hafızoğlu, Mihriban Hekimoğlu, U18 Genel kategorisinde ise Arda Uzgur, Alperen Özcan, Hakan Koyuncu ve Batıkan Aybey Akın'a ödülleri törenle verildi.


Başarılı sporculara ödülleri, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, Muğla Spor Başkanı Erol Kapiz, TSF Muğla İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici, Turnuvanın Başhakemi ve TSF Menteşe/ Marmaris İlçe Temsilcisi NA Barış Öztürk, TSF Seydikemer İlçe Temsilcisi Gökçe Mermer, TSF Ula İlçe Temsilcisi Mehmet Emin Kocakaplan ve turnuva hakemleri tarafından takdim edildi. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gençlerbirlği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı
Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar

Son Dakika Haberleri
22:26 Futbol: Süper Lig'de görünüm
22:21 Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler
22:14 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
22:12 Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
22:10 Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:48:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Satrançta Şampiyon Menteşe Belediyespor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]