Savunma Sanayisi Bayrak Paylaşımlarıyla Bir Oldu - Son Dakika
Savunma Sanayisi Bayrak Paylaşımlarıyla Bir Oldu

21.01.2026 15:19
Türk savunma sanayisi şirketleri, Türk bayrağını sosyal medyada paylaşarak birlik mesajı verdi.

Türk savunma sanayisi şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türk bayrağı paylaşımı yaptı.

ASELSAN'ın NSosyal paylaşımında "Kelimelere sığdıramadığın gururu, uğruna emek verdiğin bayrak anlatır." açıklamasına yer verildi.

ROKETSAN "O mübarek bayrak işte bu bayrak.", TUSAŞ ise "Dokunmak kolay sandılar, şeref onu taşıyanların omuzlarındadır." açıklamasıyla NSosyal'den Türk bayrağını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de NSosyal'deki paylaşımında, Türkiye'nin, birliğinden ve ortak değerlerinden aldığı güçle, kararlılıkla yoluna devam eden, hedeflerinden sapmayan bir devlet olduğunu ifade etti.

Ay yıldızlı bayrağın, Türk milletinin ortak iradesinin ve sarsılmaz yürüyüşünün en güçlü sembolü olduğunu aktaran Görgün, "Aziz milletimiz, sağduyusu, birlik ve beraberliğiyle her türlü provokasyonun karşısında vakar ve kararlılıkla durmaya devam edecektir." değerlendirrmesinde bulundu.

Kaynak: AA

