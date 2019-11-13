Schneider Electric'te yeni atama

Schneider Electric, Schneider Electric Servisler İş Birimi, Global Ticari Operasyonlar İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Süleyman Aydemir'in atandığını duyurdu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Süleyman Aydemir, yeni görevi kapsamında şirketin Hong Kong ofisine taşınacak ve küresel çapta şirketin iş ve ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve hizmet yönetiminden sorumlu olacak.

Kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2002 yılında Schneider Electric'e katılan Aydemir, servis mühendisliği, saha hizmetleri, proje ve satış mühendisliği, pazarlama gibi alanlarda görevler üstlendi. 2010 yılında Enerji Birimi Proje Satış Müdürü olan Aydemir, 2015 yılında ise Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Aydemir bu görevinde bölge ülkelerinde satış ve saha yönetimi, pazarlama, tedarik zinciri, kalite ve iş güvenliği yönetimi alanlarında başarılı çalışmalara imza attı.

Aydemir, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA, 2016 yılında ise Yale Üniversitesi Davranışsal Ekonomi programlarını tamamladı.