Sea To Sky Enduro Yarışları yarın başlayacak - Son Dakika

Sea To Sky Enduro Yarışları yarın başlayacak

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışları, yarın plaj etabıyla başlayacak.

Sea To Sky Enduro Yarışları yarın başlayacak, System.String[]

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışları, yarın plaj etabıyla başlayacak.

Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Hastanesi'nin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenecek yarışlarda, bu yıl 15 ülkeden yaklaşık 170 sporcunun katılması bekleniyor.

Pandemi nedeniyle seyirci etaplarının olmayacağı yarışlarda sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Kındılçeşme sahilinde 15 artı 1 tur üzerinden yapılacak plaj etabıyla başlayacak yarışlar, 42 kilometrelik orman etabı, 30 kilometrelik "sky race" ve 55 kilometrelik dağ etabıyla tamamlanacak.

Bu yıl kanyon etabı yerine "sky race" etabının yapılacağı yarışlar, 4 gün sürecek ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda sona erecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, yarışların ilçelerinin tanıtımına ve Türk turizmine büyük katkı sağladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tüm önlemlerin alındığını ifade eden Topaloğlu, "Bazı sporcular gelemeyecek ama yine de katılım fazla olacak. Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Yarışlar bu yıl da heyecanlı ve güzel olacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

KEMK Başkanı Semih Özdemir ise pandemi nedeniyle bu sene yarışlar öncesi basın toplantısının yapılamayacağını kaydetti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler dolayısıyla seyirci etaplarının olmayacağını vurgulayan Özdemir, "4 gün sürecek kanyon etabı yerine Beydağları manzarası eşliğinde 'sky race' etabı ekledik. Yarışlar bu yıl yine zorlu olacak. Pandemi nedeniyle yurt dışında birçok yarış iptal edildi ama biz tüm önlemlerimizi alarak organizasyonumuzu yaptık. Sporcular da bu durumdan çok memnun. Yarışçılara bütün bilgilendirmeler yapıldı." diye konuştu.

Motosiklet, Antalya, Kanyon, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sea To Sky Enduro Yarışları yarın başlayacak - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek         
16:59
Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu         
16:55
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı         
16:06
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak         
15:42
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 17:57:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sea To Sky Enduro Yarışları yarın başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei