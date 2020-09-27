Sea To Sky Enduro yarışları tamamlandı - Son Dakika

Sea To Sky Enduro yarışları tamamlandı

Antalya'da Kemer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen 11. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın son mücadelesi olan dağ etabını kazanan İngiliz Graham Jarvis, genel klasmanda da birinci oldu.

Sea To Sky Enduro yarışları tamamlandı, System.String[]

Antalya'da Kemer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen 11. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın son mücadelesi olan dağ etabını kazanan İngiliz Graham Jarvis, genel klasmanda da birinci oldu.

Kemer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından bu yıl 11.'si gerçekleştirilen yarışların son gün startı, dağ etabında verildi.

Aralarında Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman ve Billy Bolt gibi gibi sporcuların da yer aldığı, 17 ülkeden 175 sporcunun mücadele ettiği 11. Sea To Sky Enduro Yarışları'nda, 53 kilometrelik zorlu dağ etabı geçildi. Sporcular, Çamyuva sahilinden başlayan yarışta, orman içerisinden ve Kesme Boğazı mevkiisindeki kanyondan geçti. Kayaların arasından ve dik yamaçlardan geçerek dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular, zaman zaman zor anlar yaşadı. Pandemi nedeniyle seyircinin olmadığı yarışlarda, Kemer Belediyesi ve kolluk kuvvetleri her türlü önlemi aldı.

Dağın zirvesine ilk Jarvis ulaştı

Zorlu geçen yarışların son gününde dağ etabını, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine ilk gelen İngiliz sporcu Graham Jarvis kazandı. İkinciliği Güney Afrikalı Wade Young elde ederken, İspanyol Mario Roman ise yarışı üçüncü tamamladı. Genel klasmanda ise Graham Jarvis birinci, Wade Young ikinci, Billy Bolt da üçüncü oldu.

Yarış sonrası zirvede genel klasmanda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninde, sporculara ödüllerini Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, KEMK Başkanı Semih Özdemir ve İlçe Spor Müdürü Mustafa Özkaynak verdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, zorlu, heyecanlı ve keyifli bir yarış olduğunu söyledi.

Pandemiden dolayı dünyanın birçok noktasında spor organizasyonlarının yapılmadığına dikkat çeken Başkan Topaloğlu, her türlü önlemi alarak yarışların Kemer'de yapılmasını sağladıklarını kaydetti.

"Yarışlar Kemer'in tanıtımı için büyük önem arz ediyor"

Başkan Topaloğlu, yarışlara belediye olarak her türlü desteği verdiklerine vurgu yaparak, "Yarışlar güzel geçti. Kemer'in ve ülke tanıtımı için büyük önem arz ediyor. Biz belediye olarak tüm desteğimizi verdik. Bu tür organizasyonlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Başta Semih Özdemir olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KEMK Başkanı Özdemir ise zorlu geçen pandemi döneminde organizasyonu sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirtti. Pandemi kuralları çerçevesinde güzel bir yarış gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, "17 ülkeden 175 sporcu katıldı. Mutluyuz. Kemer Belediyesi büyük destek verdi. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporculara da başarılar diliyorum" dedi.

Dağ etabının ve genel klasmanın kazananı İngiliz Graham Jarvis de etabın çok zorlu olduğunu ve 45 yaşında olması nedeniyle artık yorulduğunu hissettiğini söyledi. - ANTALYA

Kemer Belediyesi, Motosiklet, Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sea To Sky Enduro yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor

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