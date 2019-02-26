Son Dakika Haberleri: Sec Şikayetiyle Tesla Hisseleri Yüzde 4.0'ün Üzerinde Düştü

Sec Şikayetiyle Tesla Hisseleri Yüzde 4.0'ün Üzerinde Düştü

1 saat önce

– ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), Pazartesi günü mahkemeye, Tesla CEO'su Elon Musk'ın 16 Ekim'de komisyon ile yapılan anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle şikayette bulunarak önlem alınmasını talep ederken, gelişmenin ardından Tesla hisseleri kapanış sonrasında yüzde 4.

Sec Şikayetiyle Tesla Hisseleri Yüzde 4.0'ün Üzerinde Düştü, System.String[]
ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), Pazartesi günü mahkemeye, Tesla CEO'su Elon Musk'ın 16 Ekim'de komisyon ile yapılan anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle şikayette bulunarak önlem alınmasını talep ederken, gelişmenin ardından Tesla hisseleri kapanış sonrasında yüzde 4.11 değer kaybetti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, SEC Musk'ın 19 Şubat'ta Tesla üretimi hakkında paylaştığı "yanlış" bilgilerle komisyonla varılan anlaşma kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü. Söz konusu paylaşımda Musk, Tesla'nın 2019'da 500 bin "dolayında" elektrikli araç üreteceğini duyurmuş, sonrasında rakamı revize ederek şirketin yıllık üretiminin yıl sonunda "500 bin" araç dolayında olacağını belirtmişti. SEC ile varılan anlaşma kapsamında ise Musk'ın Tesla yatırımcıları için çeşitli sonuçlar doğuracak herhangi bir paylaşım yapmadan önce şirketten onay almasına karar verilmişti.

SEC şikayetinin ardından Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şunu yazdı:

"SEC Tesla'nın söz konusu üretimin 350 bin ile 500 bin arasında olacağına ilişkin gelir belgesini okumayı unutmuş. Utanç verici." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:57 Kaynak: DHA

16 Ekim, Elon Musk, Nicola Tesla, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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