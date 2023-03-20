Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi bitti - Son Dakika
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Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi bitti

20.03.2023 17:21

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi sona erdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi sona erdi.

Bu kapsamda cumhurbaşkanı adaylığı için sırasıyla Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal ve Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun ile "bağımsız aday" olarak Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halil Murat Ünver kurula adaylık başvurusunda bulundu.

Bu kişilerden adaylık başvuru şartlarını sağlayanlar yarın YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 22 Mart 2023 Çarşamba imza verilerek, teklifte bulunulmaya başlanacak.

Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında 100 bin imzanın toplanması gerekecek.

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Kaynak: AA
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Ata İttifakı, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi bitti - Son Dakika
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