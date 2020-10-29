Seda Bakan: Kiloluyken yakalanınca moralim bozuldu
29.10.2020 07:33
"Eski bir arkadaşımla buluştum" diyen Bakan, günlerinin nasıl geçtiği sorusuna "Leyla'yla uğraşıyorum, zaman çabuk geçiyor" yanıtını verdi.
"Eski bir arkadaşımla buluştum" diyen Bakan, günlerinin nasıl geçtiği sorusuna "Leyla'yla uğraşıyorum, zaman çabuk geçiyor" yanıtını verdi.
Ünlü oyuncu, yazın Bodrum'da çekilen bikinili fotoğrafları sorulduğunda ise şöyle dedi: "O zaman bayağı kiloluydum ve magazine yakalanınca moralim bozulmuştu. Ama şu an iyiyim."
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