Seda Bakan: Kiloluyken yakalanınca moralim bozuldu

"Eski bir arkadaşımla buluştum" diyen Bakan, günlerinin nasıl geçtiği sorusuna "Leyla'yla uğraşıyorum, zaman çabuk geçiyor" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, yazın Bodrum'da çekilen bikinili fotoğrafları sorulduğunda ise şöyle dedi: "O zaman bayağı kiloluydum ve magazine yakalanınca moralim bozulmuştu. Ama şu an iyiyim."