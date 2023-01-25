Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur hakkında tahliye kararı

NE OLMUŞTU?

Emre Olur, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmiş, oturma işlemleri sırada gözaltına alınmıştı. BAE yetkililerince Arnavutluk'a gönderilen Olur, 18 Eylül'de Türkiye'ye iade edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Olur 'suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla üç gün sonra tutuklanmıştı. Hakimlik gerekçe olarak Olur'un 'Sedat Peker'le yakın ilişki içinde olması'nı göstermişti.

Emre Olur ile ilgili iddianame de 'örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu ve örgüt aleyhine yazılar yazan gazeteci ve kişileri hedef alır nitelikte paylaşımlar yaptığı' da ifade edilmişti: "Şüphelinin bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir."