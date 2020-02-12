Şehit ailelerine 'şehadet belgesi' verildi - Son Dakika
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Şehit ailelerine 'şehadet belgesi' verildi

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın ve Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un ailesine 'şehadet...

Şehit ailelerine 'şehadet belgesi' verildi, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın ve Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un ailesine 'şehadet belgeleri' verildi.


Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, Şehit Karakoç'un Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'nde yaşayan ailesi ile Şehit Kaplan'ın Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehit ailelerine Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe tarafından 'şehadet belgeleri' takdim edildi.


Şehadet belgesini, şehit ailesine Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına takdim ettiğini söyleyen Kireçtepe, "Sizlerin oğlu bizim de kardeşimiz, evladımız olmuştur. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehitlerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.


"Şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz"


"Şehitlik yüce bir mertebedir" diyen Başkan Yılmaz ise "Bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizlerin en önemli görevidir. Sizler şehitlerimizden devletimize, milletimize, bizlere en büyük, en kıymetli emanetlersiniz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna kahramanca mücadele eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Emanetlerine her zaman sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Halil Karakoç, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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