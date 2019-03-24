Son Dakika Haberleri: Şehit Babasından İlçenin Tanıtımına Maketli Destek

Şehit Babasından İlçenin Tanıtımına Maketli Destek

1 saat önce

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Salim Sarpkaya, Kurtuluş Savaşı'nın başarılarını ebedileştirmek için anıtsal eser olarak inşa edilen Zafer Kulesi'nin minyatürünü yaparak ilçenin tanıtımına katkıda bulunuyor.

Şehit Babasından İlçenin Tanıtımına Maketli Destek, System.String[]
Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşayan Salim Sarpkaya, Kurtuluş Savaşı'nın başarılarını ebedileştirmek için anıtsal eser olarak inşa edilen Zafer Kulesi'nin minyatürünü yaparak ilçenin tanıtımına katkıda bulunuyor.

Eski Osmanlı kasabası olan ve tarihi dokusunu koruyan Göynük, Kurtuluş Savaşı'nın başarılarını ebedileştirmek için anıtsal eser olarak inşa edilen Zafer Kulesi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

İlçeye gelenler, Zafer Kulesi'ni ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirerek, ziyaretlerini ölümsüzleştiriyor.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan Salim Sarpkaya, Göynük'ün tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, ilçeye hakim bir tepe üzerinde 1922 yılında Kaymakam Hurşit Bey tarafından Sakarya Meydan Muharebesi başarısının anısına inşa edilen Zafer kulesinin maketini yapmaya karar verdi.

Sarpkaya, balkonunun bir bölümünde ince işçilikle 76 parçayı birleştirerek ortaya çıkardığı kule maketiyle 25 yıldır ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Oğlu Piyade Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'nın Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 28 Temmuz 2015'te maskeli teröristin silahlı saldırısı sonucu şehit olmasının ardından bir süre ara verdiği maket yapımına acısını bir nebze olsun hafifletmek için yeniden başlayan Sarpkaya'nın, yaptığı kule maketi ilçeyi ziyarete gelenlerden ilgi görüyor.

"Kule maketini ticari amaçla yapmıyorum"

Salim Sarpkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Zafer Kulesi'nin maketini yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bu işi yapmaya 25 yıl önce başladığını aktaran Sarpkaya, "Oğlum 3 yıl önce şehit olduktan sonra ara vermek zorunda kalmıştım. Ancak son zamanlarda moral olsun diye kule maketi yapımına tekrar başladım." dedi.

Sarpkaya, kendi imkanlarıyla ahşap parçalarını kesip birleştirerek kule maketini ortaya çıkardığını anlatarak, "İlçenin tanıtımı önemli. Bunun da en güzel örneği Zafer Kulesi. İlçemize gelen yerli ve yabancı turistlere yaptığım kule maketini veriyoruz. Bu şekilde ilçenin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlıyorum." ifadelerini kullandı.

Maket yapımında doğal malzeme kullandığını dile getiren Sarpkaya, "Kule maketini ticari amaçla yapmıyorum. İnce işçilik isteyen çalışma sonucunda günde bir maket yapabiliyorum. Kule maketi 76 parçadan oluşuyor. Parçaları yapıştırarak birleştiriyorum. Maket, evlerde gece lambası olarak da kullanılabiliyor. Yaptığım kule maketlerini çarşıdaki arkadaşlara veriyorum, onlar da satışını yapıyor." diye konuştu.

Salim, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, ilçedeki tarihi camilerin, Akşemseddin Türbesi'nin ve Göynük evlerinin de maketini yapmak istediğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:08 Kaynak: AA

Bolu, Göynük, Kültür Sanat
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