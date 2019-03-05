Son Dakika Haberleri: Şehit Bedirhan Bebeğin İsmi Zırhlı Araçta Yaşayacak

Şehit Bedirhan Bebeğin İsmi Zırhlı Araçta Yaşayacak

41 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte 10 aylıkken şehit olan Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde zırhlı araçta yaşatılacak.

Şehit Bedirhan Bebeğin İsmi Zırhlı Araçta Yaşayacak, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte 10 aylıkken şehit olan Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi,  Şırnak'ın  Beytüşşebap ilçesinde zırhlı araçta yaşatılacak.

Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018 günü astsubay üstçavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine otomobille dönerken, teröristlerin yola önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit Bedirhan'ın ismi, zırhlı askeri araca yazıldı. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik ile Jandarma Komutanı Albay Tahsin Saruhan, şehit bebeğin isminin yaşatılacağı askeri aracın önünde dua etti. Kaymakam Pendik, terör örgütü PKK'nın bebek katili bir örgüt olduğunu ifade etti.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:13 Kaynak: DHA

Beytüşşebap, Şırnak, Karakaya, Güncel
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