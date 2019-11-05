Son Dakika Haberleri: Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun cenazesi Osmaniye'de defnedildi
Son Dakika Güncel Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun cenazesi Osmaniye'de defnedildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Topçu'nun (31) Türk bayrağına sarılı tabutu, Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından Yeni Mahalle'deki babaevine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Topçu için Kadirli İmam Hatip Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin babası, Harkaçtığı Köyü Muhtarı İrfan Topçu ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından 2 çocuk babası şehit Topçu'nun cenazesi, Kadirli Şehitliği'nde toprağa verildi.

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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