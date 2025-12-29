Şehit polis Külünk'ün acı haberi, Düzce'deki ailesine verildi - Son Dakika
Şehit polis Külünk'ün acı haberi, Düzce'deki ailesine verildi

29.12.2025 14:09  Güncelleme: 14:20
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polisimiz şehit oldu. 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda şehit düşen Turgut Külünk'ün acı haberi ailesine ulaştı. Baba Aydın Külünk, "Namazdan sonra televizyonu açtım. Yalova deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, ulaşamadım. 'Benim oğlum gitti' diye içime düştü" dedi. Acılı anne ise, "Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. Kızının hedefi kaymakam olmaktı" diye konuştu.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk'ün (50) acı haberi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan babası Aydın Külünk (74) ile annesi Kevser Külünk'e (70) verildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi, yetkililer tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde ikamet eden baba Aydın Külünk ile anne Kevser Külünk'e ulaştırıldı. Haberin verilmesinin ardından, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Ayrıca evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acılı aile, taziyeleri kabul etti.

"ALT YAZIDA YALOVA DEYİNCE..."

Oğlunun şehit haberini alan acılı Aydın Külünk, "Kalktım sobayı yaktım, ezanı bekledim. Televizyonu açmadım. Ezan okundu, annesi de oruç tutuyordu, 'Uyanmasın' dedim. Namazdan sonra televizyonu açtım. Yalova diye alt yazı geçti. Yalova deyince buram köz gibi oldu. Telefon açtım, telefonla ulaşamadım. 'Benim oğlum gitti' diye içime düştü. Aradım ulaşmadım. Allah mekanını cennet eylesin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi.

"KIZI YÜKSEK LİSANS GÖRÜYORDU"

Şehidin annesi Kevser Külünk ise "İkinci oğlum, bize haberi getirdi, 'Abim şehit oldu' dedi. Yıkıldık, mahvolduk, böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Allah yardımcımız olsun. 4 çocuğum var; 3'ü erkek, şehit olan en büyükleriydi. Torun arıyor halasını, 'Babam şehit olmuş hala' dedi. Oradan haber dağılmış. Emekliliği gelmiş, 1 yılı geçmişti. Kızı yüksek lisans görüyordu. 'Çocuğumu görev sahibi yapayım' dedi. 1 kızı var. Kızının hedefi kaymakam olmaktı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

