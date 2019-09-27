Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden askeri helikopterle ilçedeki stadyuma getirilen şehidin cenazesi, oradan da kara yoluyla Salur köyündeki babaevine götürüldü.

Evin önünde "helallik" alınmasının ardından Ceylan'ın cenazesi köy meydanına getirildi.

Bu sırada şehidin annesi Hacer ile babası Metin Ceylan, tabuta dokunarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Törene katılan vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganı attı.

Ceylan'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Şehidin cenaze törenine ailesi, yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetIer Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Isparta Vali Vekili Haluk Şimşek, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Recep Özel ile İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vekili Kamuran Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Derecik, Hakkari, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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