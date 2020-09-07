Şehit Uzman Onbaşı Serdar Aslan, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Serdar Aslan, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Gece saatlerinde kente getirilen Aslan'ın naaşı, bu sabah cenaze töreninin düzenleneceği Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü. Törene şehidin annesi Cemile, babası Reşat, eşi Rukiye, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile diğer ilgililer katıldı. Tören sırasında şehidin eşi Rukiye tabuta sarılıp "Ağlamayacağım aşkım, senin için dik duracağım." diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Reşat Aslan'ın da törende metanetini koruduğu gözlendi. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı öğle namazını müteakip cenaze namazının ardından şehidin naaşı Asri Mezarlık'ta defnedildi.

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