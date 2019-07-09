Şehitler düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı
HAKKARİ - Irak
'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen askerler için Hakkari
'de uğurlama töreni düzenlendi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bulunan Tayfur Uluçay Üs Bölgesine ikmal faaliyeti esnasında bulundukları araca teröristler tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (Muğla/Dalaman) ve Piyade
Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu
(Burdur/Çeltikçi) için Hakkari Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe
, Cumhuriyet Başsavcı
Vekili İbrahim Yahşi, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ile siyasi parti temsilcilerinin katıldığı tören, saygı duruşu ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Müftüsü Faruk Gürbüz
'ün yaptırdığı duanın ardından şehitlerin naaşları uçakla memleketlerine uğurlanmak üzere helikopterle Yüksekova
ilçesine uğurlandı.