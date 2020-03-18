Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

6 saat önce

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü, System.String[]

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Bu sırada "TCG Heybeliada" gemisinden 21 pare top atışı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit anısına 3972 sayılı kanunla Çanakkale'ye verilen "Çanakkale geçilmez" yazılı altın madalya, Vali Tavlı ve beraberindekilerce Türk bayrağına takılarak göndere çekildi.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, askeri ve sivil yetkililer ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

İl Anma Komitesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlar göz önünde bulundurularak, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla 18 Mart'ta Çanakkale'de yapılması planlanan etkinliklerin çelenk töreni dışındaki bölümü iptal edilmişti.

Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:52 Kaynak: AA

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