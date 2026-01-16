Şehitlerin emanetlerine ilk karnede anlamlı dokunuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şehitlerin emanetlerine ilk karnede anlamlı dokunuş

Şehitlerin emanetlerine ilk karnede anlamlı dokunuş
16.01.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019 tarihinde şehit olan Ahmet Küçük'ün çocukları Esmanur Küçük ve Ahmet Miran Küçük'ün karne heyecanına anlamlı bir programla ortak olundu.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019 tarihinde şehit olan Ahmet Küçük'ün çocukları Esmanur Küçük ve Ahmet Miran Küçük'ün karne heyecanına anlamlı bir programla ortak olundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "İlk Karne Heyecanı" projesi kapsamında, ilkokula başlayan ve 1. sınıfa giden şehit çocuklarının karne sevinci bu yıl Erzurum'da duygu dolu bir programla paylaşıldı. Devletin şefkat eli, şehitlerin mukaddes emanetlerinin mutluluğuna eşlik etti.

Program; Karayazı Kaymakamı Onur Bektaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un katılımıyla Karayazı'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, şehidimizin ilkokula başlayan evlatları Ahmet Miran Küçük ve Esmanur Küçük'ün karne heyecanı paylaşıldı.

Bakanın mektubu çocuklara ulaştırıldı

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın şehit çocuklarına hitaben kaleme aldığı tebrik mektubu, İl Müdürü Hasan Aykut tarafından çocuklara takdim edildi. Sevgi, umut ve başarı temennileri içeren mektup, çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Karayazı Kaymakamı Onur Bektaş ve İl Müdürü Hasan Aykut, mektup takdiminin ardından çocuklarla yakından ilgilenerek eğitim hayatlarına dair duygu ve düşüncelerini dinledi. İlk kez karne alan Ahmet Miran Küçük'ün yaşadığı heyecan, törene katılan herkesi duygulandırdı.

Pasta kesildi, tüm çocuklara hediyeler verildi

Karne sevincinin unutulmaz bir hatıraya dönüşmesi amacıyla programda pasta kesimi gerçekleştirildi. Şehit evlatlarının yanı sıra sınıfta bulunan tüm öğrencilere hediyeler takdim edilerek karne mutluluğu paylaşıldı. Çocukların yüzlerindeki tebessüm, etkinliğin en anlamlı anlarını oluşturdu.

"Bu mutluluğu birlikte paylaşıyoruz"

Programda değerlendirmelerde bulunan Karayazı Kaymakamı Onur Bektaş, şehit aileleri ve çocuklarının milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, çocukların eğitim hayatlarının her aşamasında devletin yanlarında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken verilen mesaj netti: İlk Karne Heyecanı Projesi ile şehitlerimizin mukaddes emanetleri olan çocuklarımızın sevincine ortak olunuyor, onların mutluluğu birlikte paylaşılıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ahmet Küçük, Karayazı, Erzurum, Karne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitlerin emanetlerine ilk karnede anlamlı dokunuş - Son Dakika

Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü... Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Yine İspanya yine ırkçılık Tüm polis o ismi arıyor Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor

18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 18:10:29. #7.11#
SON DAKİKA: Şehitlerin emanetlerine ilk karnede anlamlı dokunuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.