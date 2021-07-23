Selçuk Tektaş'ın vefatı derinden etkiledi! Ece Erken küs olduğu Alişan'a barışma teklifiyle geldi

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüse yenik düşmesi, başta Alişan'ın yakın dostları olmak üzere sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Bir süredir mücadele ettiği koronaya yenik düşen 38 yaşındaki Selçuk Tektaş, önceki gün Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze namazına müteakip toprağa verildi.

ALİŞAN'IN KÜS OLDUĞU ERKEN'DEN BARIŞMA TEKLİFİ

Selçuk Tektaş'ın vefat haberinin ardından ağabeyi Alişan'a da başsağlığı mesajları yağdı. Alişan'ı zor gününde yalnız bırakmayan isimlerden biri Ece Erken oldu. Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem Alişan'a destek verdi, hem de bir süredir küs olmaları nedeniyle barışma teklifinde bulundu.

"EYMEN YETERİNCE SENSİZ BÜYÜDÜ"

Ece Erken'in sosyal medya hesabından Alişan'la ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Bugün benim için çok zor geçti. Durup dururken ağlama krizleri, eski fotoğrafları arama, bakma. Ne kadar konuşmasam da, ki bugün yine dertleştik, konuştuk kardeşim Alişan'la, içimde çok büyük bir boşluk oldu.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİ, BEN DE"

Oğlum Eymen yeterince sensiz büyüdü Alişan. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum. Güçlü olman lazım ve olacaksın. Selçuk da öyle isterdi. Eymen seni çok özledi, ben de"

Alişan 6 yıl küs kaldığı Demet Akalın'la bir süre önce barışmış, Ece Erken "Barışma şekli beni rahatsız etti" diyerek ünlü türkücüye küsmüştü.

Erken, Alişan'la ilgili paylaşımında ise şu fotoğrafa yer verdi: