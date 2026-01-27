Selde kaybolan adam bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Selde kaybolan adam bulundu

Selde kaybolan adam bulundu
27.01.2026 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Datça'da sele kapılan Ahmet U., 1 saatlik arama sonrası sağ olarak kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde aracıyla taşan dereden geçmeye çalıştığı esnada sele kapılan ve aracından çıkmayı başararak bir çalıya tutunan adam, 1 saatlik aramanın sonunda sağ olarak bulundu.

Olay, Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet U. isimli vatandaş, aracıyla bölgedeki arazine gezmeye gitti. Havanın kötüleşmesiyle geri dönemek isteyen Ahmet U., aşırı yağış nedeniyle taşan dereden geçerken aracıyla sele kapıldı. Aracıyla birlikte sürüklenmeye başlayan talihsiz adam, ilk fırsatta yeğeni ve eşini arayarak sele kapıldığını, yardım göndermelerini istedi. Bunun üzerine yeğeni 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve MAG-AME SAR ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aracı buldu. Ahmet U.'nun araçta olmaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda Ahmet U., dere kenarında bir çalıya tutunmuş olarak bulundu. Sağ olarak bulunan adam, bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk kontrolünün ardından Ahmet U., hipotermi riski dolayısıyla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selde kaybolan adam bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 22:22:34. #7.11#
SON DAKİKA: Selde kaybolan adam bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.