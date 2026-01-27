Selde kaybolan adam bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde aracıyla taşan dereden geçmeye çalıştığı esnada sele kapılan ve aracından çıkmayı başararak bir çalıya tutunan adam, 1 saatlik aramanın sonunda sağ olarak bulundu.

Olay, Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet U. isimli vatandaş, aracıyla bölgedeki arazine gezmeye gitti. Havanın kötüleşmesiyle geri dönemek isteyen Ahmet U., aşırı yağış nedeniyle taşan dereden geçerken aracıyla sele kapıldı. Aracıyla birlikte sürüklenmeye başlayan talihsiz adam, ilk fırsatta yeğeni ve eşini arayarak sele kapıldığını, yardım göndermelerini istedi. Bunun üzerine yeğeni 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve MAG-AME SAR ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aracı buldu. Ahmet U.'nun araçta olmaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda Ahmet U., dere kenarında bir çalıya tutunmuş olarak bulundu. Sağ olarak bulunan adam, bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk kontrolünün ardından Ahmet U., hipotermi riski dolayısıyla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MUĞLA