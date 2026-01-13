Selendi\'de Kahveci Güven Tazeledi

Manisa'nın Selendi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Nurullah Efendi Kahveci, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu yoğun katılımla yapıldı. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı genel kurula, 542 üyeden 296'sı katıldı. Genel kurulda 132 oy kullanılırken, kullanılan oyların tamamını alan Nurullah Efendi Kahveci, 4 yıllığına yeniden oda başkanı seçildi.

Yeniden başkanlığa seçilen Kahveci, yaptığı teşekkür konuşmasında esnafın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Yeni dönemde de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bizlere güvenip bu görevi tekrar verdiler. Oda olarak her türlü desteği sunacağız. İlçemi seviyorum, esnaflığı seviyorum. Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları, beklentileri ve çözüm noktasında yapılması gerekenleri her zaman yapmaya gayret göstereceğiz. Amacımız güzel işler yapmak" dedi.

Nurullah Efendi Kahveci başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Adem Aktaş, Ramazan Turgut, Seyhan Karabacak, Erkan Ercan, Ahmet Acun ve Muharrem Karataş.

Denetim Kurulu üyeleri ise Gülümser Erol, Yıldırım Tuna ve Ömer Ataş olarak belirlendi. - MANİSA