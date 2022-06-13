Selin gelişi böyle görüntülendi - Son Dakika
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Selin gelişi böyle görüntülendi

13.06.2022 17:22
Selin gelişi böyle görüntülendi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde selin geliş anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde selin geliş anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kuvvetli yağış Sivas ve çevresinde de etkisini sürdürüyor. Yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar Sivas'ın Gemerek ilçesinde küçük çaplı hasarlara neden olurken bir vatandaş, ilçeye bağlı Sızır belgesinde selin geliş anını cep telefonu ile görüntüledi. Panik içerisinde gelen seli görüntülemeye çalışan vatandaş diğer yandan da da yanındakilerden belediye ekiplerini uyarmalarını istedi.(Erhan Aksoy/İHA)

Selin gelişi böyle görüntülendi
Selin gelişi böyle görüntülendi
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Günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı altüst etti! Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime ara verildi Günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı altüst etti! Ankara'da 3 kişi hayatını kaybetti, Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime ara verildi Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2) Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2)
Kaynak: İHA

Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selin gelişi böyle görüntülendi - Son Dakika

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