Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatını yapan doktora tebrik
Son Dakika Güncel Haber

Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatını yapan doktora tebrik

56 dakika önce

HAKKARİ'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı, Mehmet Selim Güldal'a Şemdinli Devlet Hastanesi'nde ilk beyin tümörü ameliyatını yapan Opr. Dr. Burak Bahadır ile hastane yönetimini ziyaret ederek tebrik etti.

Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatını yapan doktora tebrik, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı, Mehmet Selim Güldal'a Şemdinli Devlet Hastanesi'nde ilk beyin tümörü ameliyatını yapan Opr. Dr. Burak Bahadır ile hastane yönetimini ziyaret ederek tebrik etti.
Şemdinli'de bir hafta önce baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi şikayetlerle hastaneye gelen Mehmet Selim Güldal'ın (50) yapılan muayenelerinde beyninde kanama olduğu tespit edildi. Hemen tetkiklere başlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Burak Bahadır, hastanın beyninde tümöre bağlı olarak kanama olduğunu tespit ederek ameliyata aldı. Başarılı geçen 6 saatlik ameliyatın ardından da Güldal, sağlığına kavuştu. Şemdinli de ilk defa yapılan bu ameliyat heyecana neden olurken, Kaymakamı Güven ve Belediye Başkanı Saklı da, Opr. Dr. Bahadır'ı ve hastane yönetimin ziyaret ederek tebrik etti.
Kaymakam Yakup Güven, ilçede ilk defa beyin tümörü ameliyatı yapıldığını, bunun büyük bir başarı olduğunu, Opr. Dr. Burak Bahadır ile hastane yönetimini tebrik ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Tahir Saklı ise bu ameliyatın ilçede yapılmasını kendileri için bir umut olduğunu belirtti.


Mehmet Selim Kiraz, Şemdinli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem sonrası telsiz satışları 3 kat arttı
Sözünü tutan belediye başkanı, belediyeye halk otobüsüyle gitti 4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki terörist yakalandı: Para devletin kasasında kaldı Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 13:19:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatını yapan doktora tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]