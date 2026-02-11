Semeru Yanardağı\'nda Patlamalar

ENDONEZYA'nın Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nda 5 kez patlama meydana geldiği bildirildi.

Endonezya basını, Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu. Yanardağın, yerel saatle 00.28-08.06 saatleri arasında 5 kez patladığı belirtildi. Yanardağın tehlike düzeyinin ise 3'üncü seviye olduğu kaydedildi.