Sendikaların "2023 Eğitim Vizyonu" Çalıştayına Davet Edilmemesine Tepki
14 dakika önce
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş, kentte iki gün sürecek "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayına sendika temsilcilerinin davet edilmemesine tepkisini dile getirdi.
Memur-Sen
ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır
İl Başkanı Yunus Memiş, kentte iki gün sürecek "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayına sendika temsilcilerinin davet edilmemesine tepkisini dile getirdi.
Memiş, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte, "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayının düzenlenmesini önemli bulduklarını söyledi.
"Söz
konusu çalıştaya eğitim sendikalarının temsilcilerinin davet edilmemesi ve paydaş olarak fikirlerinin alınmaması bir eksiklik." diyen Memiş, çalıştayda sendika temsilcilerinin katılmamasına anlam veremediklerini aktardı.
Memiş, şunları kaydetti:
"Bu yönde yapılan bir çalıştay eksik kalacak, kentin sorunları ciddi anlamda ele alınamayacaktır. Bakanlığa 'kente çalıştay yaptık' imajı mı verilmek isteniyor yoksa gerçekten eğitim sorunlarının çözülmesine yönelik bütün paydaşlar çağrılarak fikir alışverişi mi yapılması gerekiyor? Bu anlamda bir eksiklik görüyoruz. Dolayısıyla eğitimin paydaşları olan sendikaların mutlaka programlara davet edilmesi konusunda yetkilileri uyarıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:24 Kaynak: AA
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