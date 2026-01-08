Serdivan'da Kaçak Tütün Operasyonu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 ton 100 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlçede operasyon düzenleyen ekipler, S.D. (29), H.S. (43), İ.Ö. (37) ve Y.E'nin (36) ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 ton 100 kilogram tütün, 200 bin boş, 50 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 sigara sarma makinesi, 3 hava nem kurutucu makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.