Serik Belediyespor'da dört transfer

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, devre arasında dört futbolcu transfer etti.

Kulübün Kadriye Mahallesi'ndeki tesislerinde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Karasu ve Sportif Direktör Caner Yılmaz'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Altınordu Spor Kulübü'nden forvet oyuncusu Fatih Aktay'ı kiralık olarak, Ankara Demirspor'dan orta saha oyuncusu Fatih Özçelik, Bodrum Spor'dan kaleci Fatih Gülmez ve Erzin Spor'dan defans oyuncusu Keram Onaylı'yı yeni kulüplerine imza attı.

Töreninin ardından futbolcular yeşil-beyazlı formayı giyerek fotoğraf çektirdi.

Yeni transferler, Serik Belediyespor'un bir üst lige çıkabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.