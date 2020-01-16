Serik Belediyespor'da dört transfer - Son Dakika
Son Dakika Spor Serik Belediyespor'da dört transfer - Son Dakika Spor

Serik Belediyespor'da dört transfer

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, devre arasında dört futbolcu transfer etti.

Serik Belediyespor'da dört transfer, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, devre arasında dört futbolcu transfer etti.

Kulübün Kadriye Mahallesi'ndeki tesislerinde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Karasu ve Sportif Direktör Caner Yılmaz'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Altınordu Spor Kulübü'nden forvet oyuncusu Fatih Aktay'ı kiralık olarak, Ankara Demirspor'dan orta saha oyuncusu Fatih Özçelik, Bodrum Spor'dan kaleci Fatih Gülmez ve Erzin Spor'dan defans oyuncusu Keram Onaylı'yı yeni kulüplerine imza attı.

Töreninin ardından futbolcular yeşil-beyazlı formayı giyerek fotoğraf çektirdi.

Yeni transferler, Serik Belediyespor'un bir üst lige çıkabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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