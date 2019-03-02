Son Dakika Haberleri: Serik Belediyespor - Diyarbekirspor: 1-3

Serik Belediyespor - Diyarbekirspor: 1-3

27 dakika önce

STAT: İsmail Ogan StadıHAKEMLER: Aykut Sergin (xx), Can Öztekin (xx), Emrah Akkaya (xx)SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx)- Erdal (xx), Sinan (xx), Ahmet (x), Alican (xx), Abdurrahman (xx), Arda (x)(Dk.67 Sertaç x), Cenk (x)(Dk.

Serik Belediyespor - Diyarbekirspor: 1-3, System.String[]


STAT: İsmail Ogan Stadı

HAKEMLER: Aykut Sergin (xx), Can Öztekin (xx), Emrah Akkaya (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx)- Erdal (xx), Sinan (xx), Ahmet (x), Alican (xx), Abdurrahman (xx), Arda (x)(Dk.67 Sertaç x), Cenk (x)(Dk.61 Mehmet (x), Burçin (xx), Erdi (xx), Atakan (xx)

DİYARBEKİRSPOR: Ali Alper (xx)- Emre (xx), Mustafa (xxx), Sedat (xx), Serhat (xxx) Raşit (xxx)(Dk.93 Aytaç), Hakan (xx), Fahri (xx), Fikret (xx), Vedat (xx)(Dk.67 Salih xx), Osman (xx)(Dk.61 Gökhan x)

GOLLER: Dk.4 Alican (Serik Belediyespor), Dk.44 Raşit, Dk.77 Serhat, Dk.79 Mustafa (Diyarbekirspor)

KIRMIZI KART: Dk.93 Hakan (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Sinan, Burçin, Mehmet (Serik Belediyespor), Salih, Hakan, (Diyarbekirspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup mücadelesinde Serik Belediyespor, sahasında Diyarbekirspor'a 3-1 yenildi. Maç Serik Belediyespor'un cezasından dolayı seyircisiz oynandı. Maç Serik Belediyespor'un vuruşuyla başladı.

4'üncü dakikada Serik Belediyesporlu Alican'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

10'uncu dakikada Sinan'ın attığı şutta top üst direkten döndü.

44'üncü dakikada Diyarbekirspor'dan Raşit'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

77'nci dakikada Diyarbekirspor'dan Serhat skoru 2-1'e getirdi.

79'uncu dakikada Diyarbekirspor'dan Raşit'in ortasına Mustafa'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

90+3'üncü dakikada Diyarbekirspor'dan Hakan oyuncu değişikliği sırasında oyundan çıkmakta gecikince gerginlik yaşandı. Bu sırada maçın orta hakemi Mustafa'yi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Karşılaşma Diyarbekirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:28 Kaynak: DHA

Emrah, serik, Spor
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