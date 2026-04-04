Köyünde, bahçesinde evi olanlara kötü haber! Tek tek yıkılacak

04.04.2026 20:42
Türkiye'nin toprak ve arazi varlığının belirlenmesi ile bu varlığın kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, bungalov ve bağ evi için kurul izni gerekecek, kaçak yapılar yıkılacak ve tarlalar eski haline getirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, geliştirilmesi, toprağın korunması, toprak koruma projelerinin hazırlanması ve uygulanması ile çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak arazilerin planlı kullanımının sağlanmasına yönelik usul ve esaslar düzenlendi.

TAPU KAYDINA "AMACI DIŞINDA KULLANIM" ŞERHİ

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanım taleplerinde birden çok kişiyi ilgilendiren ve birden çok fonksiyonu içeren planlara yönelik çalışmalara başlanmadan önce, planlamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşları veya plan yapma yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşlarınca yetkilendirilen plan müellifleri tarafından Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi (TAD Portal) kullanılarak il müdürlüklerine başvuru yapılacak.

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından tarım arazilerinin tarımsal veya tarım dışı amaçlı kullanım talepleri için arazinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde olması durumunda belediyelere, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olması durumunda ise il özel idarelerine veya diğer plan yapma yetkisine sahip kuruluşlara başvurulacak.

Arazi incelemesi sonucu hazırlanan arazi etüt raporlarında tarımsal arazi kullanım bütünlüğünün bozulduğunun tespit edilmesi durumunda, talep reddedilecek ve konu, Toprak Koruma Kurulu gündemine alınmayacak.

TOPRAK KORUMA KURULU AYDA EN AZ BİR KEZ OLAĞAN TOPLANACAK

Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'da belirtilen istisnalar hariç olmak üzere arazi kullanım planlarında belirtilen amaçları dışında kullanılamayacak. Arazi kullanım planlaması yapılan alanlarda amaç dışı kullanımlara ayrılan yerler bulunması halinde, buralar alternatif alan olarak değerlendirilecek.

Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprağı korumak ve toprakla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturmak amacıyla ayda en az bir kez olağan toplanacak Toprak Koruma Kurulu, en az 9 üyeden oluşacak.

Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esasken, zorunluluk halinde en az 6 üye ile toplantı yapılabilecek. Kurul gündemindeki konular hakkındaki görüşün olumlu sayılması için en az 6 üyenin olumlu yönde oy kullanması gerekecek.

Büyük ova koruma alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamayacak. Ancak alternatif alan bulunmaması, kurul veya kurullarca uygun görüş bildirilmesi şartıyla Bakanlıkça izin verilebilecek.

BAĞ EVİ İÇİN 5 DÖNÜM ŞARTI GETİRİLDİ

Yeni yönetmelikte "bağ evi" tanımı netleştirilerek inşaat koşulları ağırlaştırıldı. Bir parselde sadece tek bir evin yapılmasına izin verilirken, bir aile aynı bölgede yalnızca bir kez bağ evi yapma hakkına sahip olacak. Bağ evi inşaatı için en az 5 dönüm arazi büyüklüğü aranacak. Yapı alanı 30 metrekareyi geçemeyecek. Ancak 30 metrekare taban oturumlu ve iki katlı binalara müsaade edilebilecek. Dikili tarım arazilerinde ise 30 metrekarelik bir bina için 1 dönümlük alan yeterli kabul edilecek.

İZİNSİZ YAPILAR BİR AYDA YIKILACAK

Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunlu olacak. İzinsiz bütün yapıların yıkılması ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi gerektiği belediyelere veya il özel idarelerine bildirilecek. İlgili belediye veya il özel idaresi bir ay içinde yıkımı yapacak ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesini sağlayacak. Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, Bakanlıkça yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

Kaynak: AA

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Fatih4510 Fatih4510:
    Kime ne adam arazisinde isteğini yapar. 68 35 Yanıtla
    As81855655 As81855655:
    araziler her ne kadar şahıslara tapulu olsada, tarım tüm vatandaşa üretme görevi vardır.yani tapı kişinindir.ama tarla devletindir. 8 21
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    tarla mı kaldı üretim tamamen durdu 17 3
    Murat Gelmez Murat Gelmez:
    tarla alıyorsun..1000 lıra vılla dıkıyor satıyorsun...1 mılyon lıra..anladın mı pasa...!!! 4 3
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    Eee heryeri yıktınız ağaç kalmadı bademler muğlaya çöktünüz o ne olacak 74 17 Yanıtla
  • N yıldız N yıldız:
    Şaka msısnız kardeşim alanya cum. mh. de one day otel in doğusuna sahil kumunun üzerine 1000m2 beton döküldü bu ülke de 38 3 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    antep türküyede lider konumda tarım arazisi bırakmadılar il tartım ve belediyeler hiç kontrol etmiyor 32 3 Yanıtla
  • hr666k52wp hr666k52wp:
    Samsun terme de çoğu izinsiz yapılmış. 23 6 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
