Sevgilisini vuran doktorun 15 yıla kadar hapsi talep edildi - Son Dakika

Sevgilisini vuran doktorun 15 yıla kadar hapsi talep edildi

Sevgilisini vuran doktorun 15 yıla kadar hapsi talep edildi Silahla yaralanan genç kadın doktor sevgilisinden şikayetçi olmadı Aracında GPRS (konum bulucu) olan sevgilisinin nereye gittiğini takip eden ve aldatıldığını düşünüp genç kadını hastanede silahla vuran doktor hakkında yürütülen...

Sevgilisini vuran doktorun 15 yıla kadar hapsi talep edildi

Silahla yaralanan genç kadın doktor sevgilisinden şikayetçi olmadı

İSTANBUL - Aracında GPRS (konum bulucu) olan sevgilisinin nereye gittiğini takip eden ve aldatıldığını düşünüp genç kadını hastanede silahla vuran doktor hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Celal Tosunoğlu'nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da sevgilisi ve meslektaşı Aıda Khasıyeva'nın aracını GPRS (konum bulucu) ile takip eden doktor Celal Tosunoğlu aldatıldığını düşünerek genç kadını hastanede silahla yaralamıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Sınır dışı edilmemesi için müştekiyi hissedar yapmış

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Celal Tosunoğlu'nun özel bir tıp merkezinin sahibi olduğu ve müşteki Aıda Khasıyeva'nın ise 5 yıl önce pratisyen hekim olarak bu tıp merkezinde çalıştığı belirtildi. Azerbaycan uyruklu Aıda Khasıyeva ile sanık Tosunoğlu arasında duygusal bir ilişki yaşandığı ve bu beraberlikten şu an 4 yaşında bir çocuklarının olduğu da iddianamede anlatıldı. İddianamede müşteki Khasıyeva'nın sınır dışı edilmemesi için sanık Tosunoğlu'nun hastanenin yüzde 40 hissesini gayri resmi ilişki yaşadığı müştekiye devrettiği açıklandı. Tosunoğlu'nun kalp krizi geçirdiği için hastaneyi Aıda Khasıyeva'nın yönettiği, müştekinin bu süreçte başka biriyle aşk yaşadığı gerekçesiyle ikili arasında sık sık tartışma yaşandığı da iddianamede ifade edildi.

Araçtaki GPRS'ten (konum bulucu) nereye gittiğini takip etmiş

İddianamede ifadesine yer verilen doktor sanık Tosunoğlu gayri resmi ilişki yaşadığı Khasıyeva'nın başka bir adamla ayrı ev tuttuğunu ve bu nedenle kendisinden ayrılmasını ve hastaneyi bırakmasını istediğini söyledi. Tosunoğlu, olay günü gayri resmi eşi ile ortak kullandığı aracın GPRS kayıtlarından müştekinin İSTOÇ tarafına doğru gittiğini gördüğünü bu nedenle tartıştıklarını da ifadesinde anlattı.

Silah elinden almaya çalışırken patladı dedi kamera görüntüleri yalanladı

Sanık Tosunoğlu iddianamede yer alan ifadesinde müşteki sevgilisinin elinde tabanca gördüğünü ve almaya çalıştığı esnada patladığını söyledi. Ancak iddianamede yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde Tosunoğlu'nun tabanca ile mağdur kadının odasına giriş yaptığı bu nedenle savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıklandı.

Müşteki kendisini vuran sevgilisinden şikayetçi olmadı

Müşteki Aıda Khasıyeve ise 23 gün sonra alınabilen ifadesinde silahın sanığın elinde olduğunu ve almak isterken patladığını ifade etti. Khasıyeve olayın kazara olduğunu aktararak şikayetçi olmadığını da söyledi.

15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

İddianamede müşteki ve sanığın ifadelerinin samimi olmadığı ve Tosunoğlu'nun öldürme kastıyla hareket ettiğinin tespitine yer verildi. Sanık Celal Tosunoğlu'nun 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Sevgilisini vuran doktorun 15 yıla kadar hapsi talep edildi

Bakırköy, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini vuran doktorun 15 yıla kadar hapsi talep edildi - Son Dakika
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