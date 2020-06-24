Seydişehir'e gezici sağlık tarama aracı kazandırıldı - Son Dakika

Seydişehir'e gezici sağlık tarama aracı kazandırıldı

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle ilçeye kazandırılan gezici sağlık tarama aracı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile mevsimlik tarım işçilerine hizmet verecek.

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle ilçeye kazandırılan gezici sağlık tarama aracı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile mevsimlik tarım işçilerine hizmet verecek.

Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Kaymakamlığı tarafından Japonya Büyükelçiliği Yerel Yönetimler Hibe Programı'na başvurusu yapılan projenin kabul edilmesinin ardından Ankara'da imza töreni gerçekleştirildi.

İmzalan protokol sonrası gerekli prosedürleri tamamlanan gezici sağlık tarama aracı, Seydişehir Belediyesine teslim edildi.

Aracın tanıtımı amacıyla Seydişehir Milli İrade Meydanında teslim töreni düzenlendi.

Aracın ilçeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Gerek devletimiz, gerek hükümetimiz Türkiye'de sağlık alanında tarihi bir dönüm noktasını bizlere yaşattılar. Bu çalışmayı biraz daha kırsaldaki kardeşlerimizin işlerinin kolaylaşması ve şehir merkezine kadar gelmeden sağlık problemlerinin çözülmesi için böyle bir proje çalışması yaptık. Bizlere bu imkanı sunan Japonya Büyükelçiliğimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Gezici sağlık taraması aracı ile kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ayağına sağlık hizmetini götürmüş olacağız. Kırsalda yaşayan kadın, çocuk ve yaşlılarımızın ilk tedavisi ile ilgili önemli bir hizmet. Bu hizmetin içinde hastaneye gelmeden yapılabilecek tetkik ve tedavilerle ilgili taramalar var." dedi.


Kaymakam Aydın Erdoğan da devletin hem tesis noktasında, hem de sağlık personeli noktasında çok ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, "Bu bağlamda ilçemizde sağlık anlamında özellikle kırsal kesimde sağlık noktasında hizmetini daha seri alabilmesi için böyle bir projeyi Belediyemizle gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başkan Tutal, aracın kazandırılmasında emeği geçen Kaymakam Aydın Erdoğan ve Proje Koordinatörü Serap Caymaz'a teşekkür ederek, günün anısına plaket verdi.

Konuşmaların ardından 500 bin lira değerinde olan araç, davetlilere tanıtıldı. Araç içinde, akciğer grafiği, röntgen, ultrasonografi, EKG, solunum testi, kan alma ve muayene gibi hizmetlerin verileceği belirtildi.

Seydişehir, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'e gezici sağlık tarama aracı kazandırıldı - Son Dakika

Son Dakika

19:03 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Maske takmadığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 13:59 Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
17:28
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 19:09:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seydişehir'e gezici sağlık tarama aracı kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]