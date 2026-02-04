Seyfülislam Kaddafi, saldırıda öldürüldü - Son Dakika
Seyfülislam Kaddafi, saldırıda öldürüldü

04.02.2026 10:18
Libya Başsavcılığı, Seyfülislam Kaddafi'nin silahlı saldırıda vurularak öldüğünü açıkladı.

Libya Başsavcılığı, devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Libya Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın dün oğul Kaddafi'nin ölümüyle ilgili ihbarı almasının ardından savcılık adli heyetinin olay yerine intikal ettiği ve soruşturma sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma heyeti ve adli tıp uzmanlarının ilk incelemelerini tamamladığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurbanın (Seyfülislam Kaddafi'nin) ölümüne neden olan ateşli silah yaralarına maruz kaldığı kanıtlandı. Soruşturma ekibi olayla ilgili delillerin araştırılması, suçu işleyen şüphelilerin belirlenmesi çalışmalarını ve haklarında kamu davası açılmasını gerektiren işlemleri başlattı."

Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, dün başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Kaynak: AA

