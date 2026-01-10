Şeyh Maksud'da Çatışmalar Başladı

Güvenlik kaynakları: "Harekatın ilk aşamalarında Şeyh Maksud'un dış mahalleleri ciddi bir çatışma olmadan YPG unsurlarından temizlenmiştir. Ancak Eşrefiye mahallesi boşaltıldıktan, Şeyh Maksud mahallesi ise kuşatıldıktan sonra Kandil yönetiminden bölgede sıkışan unsurlarına "kalın ve savaşın" talimatı geldiği görülmüştür" - ANKARA