Seyhan Meclisinde "deprem" konuşuldu - Son Dakika

Seyhan Meclisinde "deprem" konuşuldu

05.11.2020 12:31
Seyhan Meclisinde

Seyhan Belediye meclisinin Kasım ayı 3. oturumunda "Deprem" konusu ön plana çıktı.

Seyhan Belediye meclisinin Kasım ayı 3. oturumunda "Deprem" konusu ön plana çıktı. Başkan Akif Kemal Akay oturumda yaptığı açıklamada, deprem öncesi önlemler kapsamında riskli binalar için kentsel dönüşüm, çocukları bilgilendirmek için simülatör ve halkı bilgilendirici çalışmalar yaparken, deprem sonrası için de ilk etapta ilçenin 3 yerinde geçici barınma merkezleri (Uydu çadır kentler) kurulması için iş ve işlemlerin sürdürüldüğünü açıkladı.

Seyhan Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantılarının 3. oturumunda, meclis üyeleri İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle üzüntülerini ve başsağlığı mesajlarını iletti ve Seyhan'da yapılması gereken çalışmalara değindi. Depremin bir doğa olayı olduğunu anımsatan Başkan Akif Kemal Akay ise belediyenin henüz İzmir depremi olmadan Ekim ayında deprem öncesi ve sonrası için planlanan önlemleri almaya başladığını kaydetti.

"Seyhan'da yapı stokunun ciddi bölümü riskli"

Seyhan'da yapı stokunun ciddi bölümünün çok eski ve depreme dayanıksız olduğunu anımsatan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay şöyle konuştu:

"Seyhan'da mühendislik hizmeti almamış yapıların dönüşümü için bazı bölgelerde ortak çalışacağımız Adana Büyükşehir Belediyesi ve devlet yetkilileri ile görüşmelerimiz sürüyor. Depreme dayanıksız binaların yenilenmesi için Kentsel dönüşüm konusunda ısrarcıyız. Bunun dışında bilgilendirme ve eğitime önem veriyoruz. Yapıcı öneriler içinde yer alan çocukların eğitimi için bir deprem simülatörü düşünüyoruz. Ev alırken, bina yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini halkımıza anlatacak, bilinç düzeylerini yükselteceğiz. Ancak istemediğimiz halde deprem olursa, ardından halkımıza en hızlı ve yeterli hizmeti vermemiz için de "kötü senaryo"ya hazırlıklı olmalıyız. Mevcutta olası depremin ardından halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği, fiziksel tehlikesi bulunmayan 48 nokta "Deprem toplanma alanı" olarak tespit edildi ve bu yerler Seyhan Belediyesinin resmi internet sayfasından duyuruldu."

"Barınma merkezleri kuruluyor"

3 bölgeye geçici barınma merkezlerinin kurulacağını da aktaran Başkan Akay, "Deprem sonrası için fiziksel tehlikesi bulunmayan alan sayımızı artırmak için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Deprem sonrası birisi, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önündeki boş olan olmak üzere ilk etapta 3 bölgede geçici barınma merkezleri (Uydu Çadır Kentler) kuruluyor. Bu konudaki çalışmalar Ekim ayında başladı. jeneratörü, su deposu olan bir çadır uydu kent şeklinde geçici barınma merkezlerimiz olacak. Buralarda sıcak yemek ve her türlü ihtiyaç için altyapı hazırlanıyor. Çadır gibi tüm ihtiyaçlar için görüşmeler yapıldı, iş ve işlemler sürüyor. Ayrıca bu geçici barınma merkezinde her türlü sağlık hizmeti verilebilmesi için altyapı hazır olacak. Adana Emniyet Müdürlüğü ile daha önce yaptığımız görüşme çerçevesinde, deprem gibi afetlerde iletişimin aksamaması için Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte iletişim konteynırı çalışmamız da sürüyor. Seyyar mutfak hazırlanması gibi tüm ihtiyaçlar için gerekli girişimler yapıldı ve yakın zamanda istemememize rağmen, kötü senaryo için hazır durumda olacağız" diye konuştu.

Başkan Akif Kemal Akay'ın bilgilendirmesinden sonra meclis üyeleri gündemdeki maddeleri değerlendirerek karara bağladı. - ADANA

Seyhan Meclisinde deprem konuşuldu
Seyhan Meclisinde deprem konuşuldu
Seyhan Meclisinde deprem konuşuldu
Seyhan Meclisinde deprem konuşuldu

Akif Kemal Akay, Seyhan, Deprem, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyhan Meclisinde 'deprem' konuşuldu - Son Dakika


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