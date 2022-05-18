Seyit Torun: "Seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanı Aydar Hakkında Fetö Taktiğiyle Sahte Delil Üretildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Seyit Torun: "Seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanı Aydar Hakkında Fetö Taktiğiyle Sahte Delil Üretildi"

18.05.2022 12:50
Seyit Torun: "Seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanı Aydar Hakkında Fetö Taktiğiyle Sahte Delil Üretildi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın yargılandığı davada delil olarak sunulan ses kayıtlarının yazıya dökülürken tahrif edilerek sahte delil üretildiğinin ortaya çıktığını açıkladı. Torun, “Belediye başkanımıza karşı bu yapılan açık bir FETÖ taktiğidir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın yargılandığı davada delil olarak sunulan ses kayıtlarının yazıya dökülürken tahrif edilerek sahte delil üretildiğinin ortaya çıktığını açıkladı. Torun, "Belediye başkanımıza karşı bu yapılan açık bir FETÖ taktiğidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında devam eden yargılama süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"SKANDALLAR ZİNCİRİNE DÖNÜŞTÜ: Seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar hakkında yaklaşık iki yıl önce başlatılan hukuksuz süreç, gelinen aşamada bir skandallar zincirine dönüşmüştür. Şu ana kadar, hakkındaki iddiaların hiçbiri ispatlanamayan başkanımızın ceza almasını sağlamak için her yola başvurulmuş, işin ucu sahte delil yaratmaya kadar götürülmüştür.

SAHTE DELİL ORTAYA ÇIKTI: Şöyle ki; başkanımızın aylarca tutuklu kalmasına neden olan, iki kişi arasındaki telefon görüşmesi kaydının, yazıya dökülürken tahrif edildiği ve başkanımız aleyhinde delil olarak kullanıldığı açıkça tespit edilmiştir. İki kişi arasında bir borç meselesinin konuşulduğu söz konusu görüşme kaydının başkanımız ile hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, sanki bağlantılıymış gibi gösteren sahte bir delil yaratılmıştır. Başkanımız bu uydurma delil nedeniyle aylarca hapiste kalmıştır. Bu kaydın sahte olduğu mahkeme huzurunda tapelerin dinlenmesi sonucunda belirlenmiş, jandarma kriminal incelemesiyle de gerçek görüşme içeriği ortaya çıkarılmıştır.

FETÖ TAKTİKLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ: Açıkça söylüyoruz: Belediye başkanımıza karşı bu yapılan açık bir FETÖ taktiğidir. Birileri hala FETÖ taktiği ile itibar cellatlığı, iftira ile mahkümiyet yargılaması yapmak istemektedir. Devlet içinde FETÖ'cü arayanların önce aynaya bakması gerektiği bu davayla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ancak biz bu FETÖ taktiklerine boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak başkanımızın yanındayız. Başkanımıza karşı bu zulmü yapanlar, bağımsız ve tarafsız yargı önünde mutlaka hesap verecektir. Davanın sonuna kadar takipçisi olacak ve asla peşini bırakmayacağız."

YORUMLAR
500
CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası CHP'li Seyit Torun'dan Kadıköy Belediyesi hakkında açıklama: Algı operasyonunun yeni halkası CHP'li Sarıbal: 'Market zincirleri yasallaştırılmalı' CHP'li Sarıbal: 'Market zincirleri yasallaştırılmalı'
Kaynak: ANKA

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyit Torun: 'Seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanı Aydar Hakkında Fetö Taktiğiyle Sahte Delil Üretildi' - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı tepkilerine "yanıt": Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı
12:42 Trabzonspor'a Djaniny piyangosu! Al Hilal'dan 6 milyon euroluk teklif
12:29 Cristiano Ronaldo sosyal medyada zirvede! Messi'ye 160 milyonluk dev fark...
12:28 Tevfik Göksu, "Esenler'deki mülteciler sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna yanıt verdi: 57 bin mülteci var, bize yansıyan sorun yok
12:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: İbret verici bir durum
12:02 İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı
12:00 Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
11:56 Ümit Özdağ'dan Babacan'a "KHK'lıların haklarını iade edeceğiz" tepkisi: Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun
11:53 İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın davet edildiği Trabzon gezisi sonrası "Murat Ongun" açıklaması: Birtakım sonuçları oldu, kaldırdık!
11:46 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 12:55:22. #1.13#
SON DAKİKA: Seyit Torun: "Seçilmiş Ceyhan Belediye Başkanı Aydar Hakkında Fetö Taktiğiyle Sahte Delil Üretildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement