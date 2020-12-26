CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
26.12.2020 09:49
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gaytancıoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.
Gaytancıoğlu, Gökhan Balcı'nın " Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğraflarını seçti.
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