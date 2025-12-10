Çin'de 4 katlı binada yangın: 12 ölü - Son Dakika
Çin'de 4 katlı binada yangın: 12 ölü

10.12.2025 10:15
Çin'in Shantou kentinde çıkan 4 katlı bina yangınında 12 kişi yaşamını yitirdi. Yangının nedeni bilinmiyor.

Çin'in güneyindeki Shantou kentinde 4 katlı binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti. Çin'in güneyindeki Shantou kentinde 4 katlı bir binada yerel saatle 21.20'de yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yetkililer 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Alevler yaklaşık 40 dakikada söndürülürken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA

