TRT\'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan İran- Yeni Zelanda karşılaşması, TRT ekranlarında yayınlandı. Ancak mücadelenin ilk dakikalarında yaşanan anlatım hatası izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Canlı yayında spiker Murat Ekrem Çimen'in yaklaşık 4 dakika boyunca İran ve Yeni Zelanda'yı karıştırdığı görüldü.

İKİ TAKIMI BİRBİRİNE KARIŞTIRDI

Karşılaşmanın başlangıç bölümünde İran'ın geliştirdiği ataklar Yeni Zelanda hücumu olarak aktarılırken, Yeni Zelanda'nın pozisyonları ise İran atağı şeklinde anlatıldı. Yaşanan karışıklık kısa sürede futbolseverlerin gündemine oturdu.

TRT'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından TRT yazılı bir açıklama yayımladı. Kurum açıklamasında, yaşanan olayın TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez olduğunu belirterek izleyicilerden özür diledi.

"KABUL EDİLEMEZ"

TRT açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah TSİ 04.00'te oynanan İran-Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir." Açıklamada ayrıca gerekli idari ve teftiş süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

DÜNYA KUPASI EKİBİNDEN ÇIKARILDI

Kurum, inceleme süreci kapsamında Murat Ekrem Çimen'in ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiğini duyurdu. Buna göre deneyimli spiker, turnuvanın kalan bölümündeki yayınlarda görev yapmayacak.

TRT: 30 YILLIK DENEYİME RAĞMEN...

TRT açıklamasında, spor yayıncılığında 30 yılı aşkın tecrübeye sahip bir ismin böyle bir hata yapmasının kurum açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı. Kurum, yayıncılık standartlarına aykırı uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğini belirtti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPADI

TRT, Dünya Kupası'nda İran-Yeni Zelanda maçında 5 dakika boyunca takımları karıştıran spiker Murat Ekrem Çimen, tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı