İran-ABD Mutabakatı Sonrası Petrol Hisselerinde Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran-ABD Mutabakatı Sonrası Petrol Hisselerinde Düşüş

15.06.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve ABD arasında sağlanan mutabakat sonrası Avrupa petrol şirketlerinin hisseleri düştü.

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat sonrası, Avrupalı petrol şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan savaş, müzakerelerin sonunda mutabakatla sonuçlandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurarak, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini" ilan etti.

Resmi olarak mutabakatta yer alan maddeler duyurulmasa da İran basını "14 maddelik mutabakat taslağı" olduğu söylenen bir metni paylaştı. Bu metne göre, taraflar Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ateşkesi kabul ediyor. Washington'ın Tahran yönetiminin içişlerine karışmama taahhüdü, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırması da mutabakattaki maddeler arasında yer alıyor.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın "İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde" 30 gün içinde yeniden açılması, İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması da "mutabakat taslağında" bulunuyor.

Hürmüz Boğazı'ndan ticaret akışının yeniden başlayacağına yönelik haber akışı, Brent petrol fiyatlarının düşmesini sağladı. Fiyatlar yüzde 5 geriledi.

Piyasalarda mutabakatın etkisiyle olumlu seyir izlenirken, yatırımcıların petrol şirketlerinin savaş dönemindeki kar artışının sona ereceğini öngörmesi üzerine söz konusu şirketlerin hisseleri düşüşe geçti.

Enerji şirketi TotalEnergies hisselerinde Türkiye saatiyle 15.00'te yüzde 4,8 kayıp görülürken, aynı dakikalarda Shell'in hisselerindeki düşüş yüzde 4,7 oldu.

İtalyan Eni'nin hisseleri yüzde 4,3 ve İngiliz bp'nin hisseleri yüzde 3,6 geriledi.

Yunanistan merkezli rafineri ve ticaret şirketi Motor Oil Hellas şirketinin hisselerindeki değer kaybı ise yüzde 3,9'u buldu.

Öte yandan, küresel petrol tedariki açısından stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının normal seyrine ulaşmasının aylar sürebileceği ve tedarikteki toparlanmanın uzun zaman alabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran-ABD Mutabakatı Sonrası Petrol Hisselerinde Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
Mbappe’den N’Golo Kante’ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile... Mbappe'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile...
İtalya’da eski general Meloni’ye resmen savaş açtı İtalya'da eski general Meloni'ye resmen savaş açtı
Galatasaray’da Nelsson defteri kapandı Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'da Nelsson defteri kapandı! Bu parayı veren imzayı attırır

15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:54
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti Fatih Terim’den ezber bozan çıkış
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 15:46:54. #7.13#
SON DAKİKA: İran-ABD Mutabakatı Sonrası Petrol Hisselerinde Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.