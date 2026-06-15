Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti

Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
15.06.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Massimiliano Allegri'yle yollarını ayıran Milan, Manchester United'daki görevine son verilen Ruben Amorim ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Şampiyonlar Ligi vizesini dramatik bir şekilde sezonun son haftasında kaçıran İtalyan devi Milan, kulübü yeniden ayağa kaldıracak teknik direktörünü buldu. 

AMORIM İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Kırmızı-siyahlılar, tecrübeli çalıştırıcı Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdıktan sonra listenin ilk sırasına yazdığı Portekizli teknik adam Ruben Amorim ile her konuda anlaşma sağladı.

2+1 YILLIK İMZA

Manchester United ile yolları ayrıldıktan sonra geleceği merak konusu olan 41 yaşındaki Ruben Amorim ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Milan yönetiminin genç teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Portekizli çalıştırıcının İtalyan ekibinden bonuslarla birlikte senelik 4 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

MANCHESTER'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA

Sporting'teki başarılarının ardından büyük umutlarla Manchester United’ın başına geçen Amorim, Premier Lig’de aradığını bulamadı. İngiliz devinin başında çıktığı 63 resmi maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 yenilgi alan Portekizli hoca, 1.43 puan ortalamasında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı ve Old Trafford kariyerini kupa kazanamadan noktaladı.

ÜLKESİNDE TARİH YAZDI

Amorim, Manchester United'da istikrar yakalayamasa da Sporting döneminde adından söz ettirmeyi başarmıştı. Portekiz ekibinin başında 230 maça çıkan başarılı teknik adam; 164 galibiyet, 33 beraberlik ve 33 mağlubiyetle maç başına 2.28 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Sporting'i uzun bir aranın ardından yeniden zirveye taşıyan Amorim, burada geçirdiği sürede 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kaldırdı. Genç hoca ayrıca daha önceki takımı Braga ile de bir kez Portekiz Lig Kupası zaferi yaşamıştı.

Massimiliano Allegri, Manchester United, Manchester, Futbol, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı
Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı Önce başka otomobile sonra otobüse çarptı, aracının aldığı hasarı görünce sinirlerine hakim olamadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi
Rusya’dan dikkat çeken “Kilit rol“ açıklaması: Erdoğan ve Putin’i işaret ettiler Rusya'dan dikkat çeken "Kilit rol" açıklaması: Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler

16:20
Tarkan’dan Milli Takım’a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 16:27:30. #7.13#
SON DAKİKA: Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.