Şi Cinping'den Latin Amerika'ya Destek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin, Latin Amerika'da Monroe Doktrini'ni canlandırarak yeni bir müdahaleciliğe giriştiği dönemde bölge ülkelerinin egemenliğine destek mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Latin Amerika ülkesi Uruguay'ın Devlet Başkanı Yamandu Orsi ile Pekin'de bir araya geldi.

Şi görüşmede, dünyanın yüzyıldır görülmeyen değişimlerden geçtiği, uluslararası durumun çalkantılı ve kaygan olduğu, tek taraflı zorbalık pratiklerinin giderek yayıldığına dikkati çekerek, "Çin, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumasını destekliyor." dedi.

Uruguay'ın gelişmekte olan 77 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeyi bir araya getiren Grup 77'nin dönem başkanlığını üstlenmesi vesilesiyle, Küresel Güney ülkeleri arasında işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi gereğinin altını çizen Şi, eşit ve düzen içinde çok kutuplu dünya ve herkesin faydasına olacak kapsayıcı küreselleşme için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Şi, Çin'in Uruguay'ın üyesi olduğu Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) gibi çok taraflı çerçevelerde bölge ülkeleri ile işbirliğini derinleştirmeyi istediklerini vurguladı.

Uruguay lideri Orsi de uluslararası ve bölgesel durumun sınamaları karşısında BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması, çok taraflılığın, uluslararası ticaret sisteminin ve Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarının korunması için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Venezuela krizinde farklı tavırlar

Orsi, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya yaptığı müdahaleden ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini alıkoymasından bu yana Çin'i ziyaret eden ilk Latin Amerikalı lider oldu.

Orsi'nin ziyaretinin, ABD'nin yeni Monroe Doktrini söylemiyle Latin Amerika ve Karayipler'de ekonomik ve askeri nüfuz hakkı talep ettiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Pekin yönetimi, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesini, ülkenin egemenliğinin ihlali olarak kınarken Maduro ve eşinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuş ve uluslararası ilişkilerde güç kullanmama ilkesine bağlı kalınması gerektiğini vurgulamıştı.

Krizde Uruguay'ın ise farklı bir tavır aldığı gözlenmişti. Devlet Başkanı Orsi'nin, Maduro'nun alıkonulmasının demokratik geçişe vesile olması halinde olumlu gelişme şeklinde görülebileceğine ilişkin sözleri, Caracas ile gerilime yol açmıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Orsi'ye uluslararası hukuka saygılı olması çağrısı yaparken Uruguay lideri, sözlerinin bağlamından koparıldığını, güç kullanımını kınadıklarını, eleştirisinin Maduro'nun demokratik kurumlara yaklaşımına ilişkin olduğunu savunmuştu.