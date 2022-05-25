Sıcak havalarda pantolon cebinde telefon taşımak büyük risk oluşturuyor - Son Dakika
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Sıcak havalarda pantolon cebinde telefon taşımak büyük risk oluşturuyor

25.05.2022 10:42
Sıcak havalarda pantolon cebinde telefon taşımak büyük risk oluşturuyor

Akıllı telefon bataryalarının bozulmasında etkili olan yüksek sıcaklık ve nem, sıvı temasına yol açarak telefonların tamamen bozulmasına ve batarya patlamalarına neden olabiliyor.

Akıllı telefon bataryalarının bozulmasında etkili olan yüksek sıcaklık ve nem, sıvı temasına yol açarak telefonların tamamen bozulmasına ve batarya patlamalarına neden olabiliyor.

Dünya üzerinde milyarlarca insan tarafından kullanılan akıllı telefonların en önemli bileşenlerinin başında batarya geliyor. Cihaza ihtiyacı olan elektrik enerjisini sağlayarak kapasitesine ve kalitesine göre telefonun uzun süre kullanılabilmesini sağlayan bataryalar, telefon uygun koşullarda saklanmadığında çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Özellikle hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde pantolon cebinde taşınan akıllı telefonların içerisine ter sızabiliyor. Telefonun içerisinde nem oluşturan ter nedeniyle cihazlarda sıvı teması meydana gelebiliyor. Bu durum fark edilmediğinde ise telefon tamamen bozulabiliyor ve batarya şişerek patlayabiliyor.

"NEM, FARK EDİLMEDİĞİNDE HERKESİN ÇOK KORKTUĞU BATARYA PATLAMASINA YOL AÇABİLİR"

Eskişehir'de uzun yıllardır telefon tamirciliği yapan Korkmaz Sönmez; yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve nemin, akıllı telefonların en büyük düşmanı olduğunu kaydetti. Cihazdaki nemin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Sönmez, "Akıllı telefonlarda batarya kalitesi önemli bir konu. Batarya değişimi gerçekleştirildikten sonra yeni takılan bataryanın kalitesi büyük önem taşıyor. Batarya kalitesizse cihazda çabuk bozulma ve performans düşüklüğüne yol açabilir. Bunun dışında bataryaların bozulmasını etkileyen faktörlerin başında yüksek sıcaklık, çok düşük sıcaklık ve nem geliyor. Cihazın çok yüksek sıcaklıkta kalması ya da güneşin altında kalması, bataryanın içerisindeki bileşenleri bozabilir. Bu durum bataryada şişmeye neden olabilir. Diğer önemli faktör ise nem. Sıcak havalarda sürekli terliyoruz ve fark etmiyoruz ama gün boyunca cebimizde olan telefona çok küçük deliklerden ter girip cihazın içerisine yerleşebiliyor. Sıvı teması nedeniyle batarya değiştirirken 'ben cihazı hiç suya düşürmedim, nasıl oldu bu' diyenler olabiliyor. Cihazı açtığımızda ise içeride nem görüyoruz. Telefonunun bataryasının şarj edilmesi için açıkta bir soket bulunuyor. Mikrofon ve kulaklık girişleri de açıkta duruyor. Buralardan nem girebiliyor. Dolayısıyla belli aralıklarla telefonumuzda herhangi bir ıslaklık var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Nem, fark edilmediğinde kısa devreye neden olarak hem cihazı bozup hem de herkesin çok korktuğu batarya patlamasına yola açabilir" diye konuştu.

"BATARYALARIN ÖMRÜ DİĞER BİLEŞENLER KADAR UZUN OLMUYOR"

Telefonun uzun süre kullanılabilmesi için batarya değişiminde bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen Sönmez, "Bataryaların ömrü telefonun diğer bileşenleri kadar uzun olmuyor. Doğal olarak değişmesi gerekiyor. Değişimlerde de en önemli tavsiyemiz, bilinen garantili yerlerden bu işlemin yapılması. Değişim işleminde fiyatı değil garantiyi ve güvenilirliği ön planda tutmakta fayda var. Hatalı değişim nedeniyle meydana gelebilecek arızalarda telefon sahipleri ciddi miktarlarda zarara uğrayabiliyor" dedi.

(Abdullah Güçlü - İHA)

Sıcak havalarda pantolon cebinde telefon taşımak büyük risk oluşturuyor
Sıcak havalarda pantolon cebinde telefon taşımak büyük risk oluşturuyor
Sıcak havalarda pantolon cebinde telefon taşımak büyük risk oluşturuyor

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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