Şiddetli rüzgarın kırdığı ağaçlar pazar yerinin üstüne devrildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli rüzgarın kırdığı ağaçlar pazar yerinin üstüne devrildi - Son Dakika

Şiddetli rüzgarın kırdığı ağaçlar pazar yerinin üstüne devrildi

6 saat önce

Denizli'de şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağaçları semt pazarının üzerine devrildi.

Şiddetli rüzgarın kırdığı ağaçlar pazar yerinin üstüne devrildi, System.String[]

Denizli'de şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağaçları semt pazarının üzerine devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda pazarcı esnafı ile vatandaşları ağaçların devrildiği yerdeki çadırlar korudu.


Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Saatteki hızı 100 kilometreye yaklaşan lodos nedeniyle pazarın kurulduğu bölgede 10'a yakın çam ağacı pazarın üzerine devrildi. Yaklaşık 4 metre büyüklüğündeki çam ağaçlarının bazıları kırıldı bazıları ise yerinden sökülerek esnafın kurduğu çadırların üstüne yıkıldı. Devrilme esnasında esnaf ve vatandaşları çadırlar korudu. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ağaçların çadırların üzerinden kaldırılmasını devam ederken bazı esnaf ise olumsuz hava koşulları nedeniyle tezgahlarını erken toplamak zorunda kaldı.


Vatandaşlar olayda ölen ya da yaralananın olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD'ın bilgilendirme yaptığını ve kendilerinin bunun dikkate aldıklarını ifade etti.


Öte yandan, bir ağacın ise çocuk parkına devrildiği gözlendi.


Devrilen ağaçlar bölgeye gelen belediye ekiplerince kesilerek yüklendikleri kamyonetle bölgeden kaldırıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:59 Kaynak: İHA
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