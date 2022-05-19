Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy ve Sülekler mahallelerinde sağanak sonrası su taşkınları yaşandı. 48 küçükbaş hayvanın öldüğü bölgede bahçeler ve bazı evler zarar gördü.

Korkuteli'nde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası ilçeye bağlı Dereköy ve Sülekler mahallelerinde su taşkınları meydana geldi. Bazı evlerin zarar gördüğü, yolların çamurla dolduğu bölgede, sebze bahçeleri ve ağaçlarda zarar oluşurken, 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye gelen Korkuteli Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Dereköy Mahalle Muhtarı Taner Yaşa, "Allah bu felaketten daha büyüğünü göstermesin. Ani gelişen dolu ve sağanak yağmur sonrası 48 küçükbaş hayvan öldü. Meyve ağaçları ve sebze fidanları zarar gördü. Bazı evler oturulamaz durumda. Devletimizden en kısa zamanda yaralarımızı sarmasını bekliyorum" dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri Dereköy ve Sülekler mahallelerinde hasar tespitine başladı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ TAŞKINLARA NEDEN OLDU (2)

BAKAN SOYLU'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam üzeri Korkuteli'de meydana gelen su taşkınları sonrasında AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ile cep telefonundan görüntülü görüşme yaparak, olayla ilgili bilgi aldı. İlçe Başkanı Sancaktar'dan zarar durumunu dinleyen Bakan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sorunların acilen çözülmesi talimatını verdi. Bakan Soylu, AFAD Başkanını arayarak gerekli çalışmaların ivedi şekilde yapılmasını istediğini de söyledi.