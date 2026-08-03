Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigara fiyatlarındaki artış sürüyor. Haziran ayında başlayan zam dalgası, ağustos ayına da taşındı.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubunun fiyatlarının yeniden güncellendiğini açıkladı.

TÜM ÜRÜNLER AYNI TUTARA EŞİTLENDİ

Paylaşılan yeni fiyat listesine göre, grupta yer alan tüm ürünlere 10 lira zam yapıldı. Son artışla birlikte söz konusu sigara grubundaki tüm ürünlerin perakende satış fiyatı 110 lira olarak belirlendi. Böylece gruptaki tüm ürünler raflarda aynı fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

TARİH BELLİ

Yeni fiyat tarifesi 4 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.