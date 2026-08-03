Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu

Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sigara fiyatlarında haziran ayında başlayan zam dalgası, ağustos ayına da taşındı. Bir sigara grubunda yer alan tüm ürünlere 10 lira zam yapıldı. Söz konusu gruptaki tüm ürünlerin perakende satış fiyatı 110 lira olarak belirlendi. Yeni fiyat tarifesi 4 Ağustos tarihinden itibaren uygulanacak.

Sigara fiyatlarındaki artış sürüyor. Haziran ayında başlayan zam dalgası, ağustos ayına da taşındı.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubunun fiyatlarının yeniden güncellendiğini açıkladı.

TÜM ÜRÜNLER AYNI TUTARA EŞİTLENDİ

Paylaşılan yeni fiyat listesine göre, grupta yer alan tüm ürünlere 10 lira zam yapıldı. Son artışla birlikte söz konusu sigara grubundaki tüm ürünlerin perakende satış fiyatı 110 lira olarak belirlendi. Böylece gruptaki tüm ürünler raflarda aynı fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

TARİH BELLİ

Yeni fiyat tarifesi 4 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. 

Ekonomi, Ağustos, Gündem, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Sigara Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • BaŞaR BaŞaR:
    Yapıştırr gelsinnn 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    hani yilbaşina kadar zam yoktu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı Gebze’de kaçmak isterken merdivenden düşen şüpheli yakalandı
Kur’an kursu için Mardin’den Şırnak’a giden iki çocuk sırra kadem bastı Kur'an kursu için Mardin’den Şırnak'a giden iki çocuk sırra kadem bastı

20:17
İşte Yeni Parti’ye 5 günde yapılan bağış miktarı
İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
19:15
CHP’den TBMM’ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti’den alın bize verin
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
19:06
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
18:51
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
18:42
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türk turistlere sürpriz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 20:36:24. #7.13#
SON DAKİKA: Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.