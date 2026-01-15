Sigarayı Bırakmak Kalp Krizi Riskini Yüzde 50 Azaltıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Sigarayı Bırakmak Kalp Krizi Riskini Yüzde 50 Azaltıyor

Sigarayı Bırakmak Kalp Krizi Riskini Yüzde 50 Azaltıyor
15.01.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Lütfü Aşkın, sigarayı bırakanların kalp krizi riskinin kısa sürede azaldığını belirtti.

Gaziantep Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Aşkın, sigaranın kalp krizi üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, sigarayı bırakanlarda kalp krizi riskinin kısa sürede yüzde 50 oranında azaldığını söyledi.

Aşkın, AA muhabirine, kalp krizinin damarda oluşan yırtılmaya bağlı olarak pıhtı gelişmesi ve damar tıkanıklığı sonucu meydana geldiğini belirtti.

Kalp krizi için risk faktörleri arasında hiperlipidemi, sedanter yaşam tarzı, diyabet, obezite, stres ve depresyonun yer aldığını ifade etti.

Kalp krizinde en önemli düzeltilebilir risk faktörünün sigara olduğunun altını çizen Aşkın, "Sigarayı bıraktığınızda 1-2 yıl içerisinde kalp krizi riski yüzde 50 oranında azalıyor. Bunun yanı sıra hareket etmek de büyük önem taşıyor. Günlük en az 30 dakika yürüyüş yapılması gerekiyor." dedi.

Obezite ve hareketsiz yaşamın damarlarda plak oluşumuna yol açarak tıkanıklığa neden olduğunu vurgulayan Aşkın, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tür hastalarda göğüs ağrısı varsa ve kalp krizinden şüpheleniliyorsa, vakit kaybetmeden 112 ile irtibat kurulmalı. Aspirin verilebilir, oksijen satürasyonu düzeltilmeli, gereksiz sedatif ilaçlardan kaçınılmalı ve hasta en yakın merkeze 2 saat içinde ulaştırılmalı. Her ağrı kalp ağrısı değildir ancak bazı hastalar ağrı olmadan da başvurabilir."

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigarayı Bırakmak Kalp Krizi Riskini Yüzde 50 Azaltıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:37:01. #7.11#
SON DAKİKA: Sigarayı Bırakmak Kalp Krizi Riskini Yüzde 50 Azaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.