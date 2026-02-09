Siirt Ekonomi Zirvesi'nde Tarım ve Ulaşım Vurgusu - Son Dakika
Siirt Ekonomi Zirvesi'nde Tarım ve Ulaşım Vurgusu

Siirt Ekonomi Zirvesi\'nde Tarım ve Ulaşım Vurgusu
09.02.2026 15:59
AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gül, Siirt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, kentin tarım, ulaşım ve sağlık alanlarındaki sorunlara değinerek, yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kentte düzenlenen "Siirt Ekonomi Zirvesi"ni anımsatan Gül, zirevinin kentin ekonomik sorunlarına çözüm üretilmesinde önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Organize Sanayi Bölgesinde yatırımların artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Gül, bu kapsamda iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan da kentin tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, demir yolu başta olmak üzere diğer projelere verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Toplantıya, AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül de katıldı.

Kaynak: AA

